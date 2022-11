Dichter Rauch aus einem ICE in Nürnberg hat zur zeitweiligen Sperrung des Hauptbahnhofes und der Räumung des Zuges geführt. Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten rückten aus, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Zugpersonal und Sicherheitsdienst holten demnach am Sonntagabend etwa 300 Reisende aus dem ICE, nachdem es bei einem Waggon an den Bremsen qualmte. Ein Feuer brach allerdings nicht aus.