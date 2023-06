Am Dienstag kommt es zu Beeinträchtigungen der Regionalbahnen rund um Augsburg. Betroffen sind die Linien RE 9, RE 80, RE 89, RB 86, RB 87 und RB 89, die bis nach München, Ulm, Würzburg und Aalen reichen, teilte der Betreiber GoAhead Bayern am Montagabend mit. Nur rund 35 der 48 benötigten Zügen seien in der Früh einsatzfähig.