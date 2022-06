Bei Burgrain im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist am Freitagmittag ein Zug entgleist. «Es gibt zumindest wohl Leichtverletzte», sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag. «Es ist ein großer Einsatz, der gerade läuft.» Noch sei unklar, was genau geschah, in welche Richtung der Zug unterwegs war und wie viele Fahrgäste sich in den Waggons befanden. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.