Nach dem Zugunglück mit vier Toten bei Garmisch-Partenkirchen beginnen die Ermittlungen zur Ursache. «Vor Ort laufen die ersten Arbeiten», sagte ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten mit Hilfe von Sachverständigen des Eisenbahnbundesamts herausfinden, warum der Regionalzug auf der eingleisigen Strecke in Richtung München entgleiste. Die Polizei rechne mit «langwierigen Ermittlungen». Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sagte, am Unglück sei «kein zweiter Zug und kein anderes Fahrzeug beteiligt» gewesen.