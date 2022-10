Ein Kipplaster ist mit ausgefahrener Ladefläche an einer Brücke auf der Autobahn 73 in Oberfranken hängengeblieben. Die Vorderreifen und das Fahrerhaus schwebten dabei frei in der Luft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 61-jährige Fahrer hatte demnach am Montag eine Ladung für eine Baustelle auf der A 73 bei Strullendorf (Landkreis Bamberg) ausgekippt. Ob er danach vergessen hatte, die Ladefläche wieder einzufahren oder einen Hebel falsch betätigte, war zunächst unklar.

Ein Kipplaster ist mit ausgefahrener Ladefläche an einer Brücke auf der Autobahn 73 in Oberfranken hängengeblieben. Die Vorderreifen und das Fahrerhaus schwebten dabei frei in der Luft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 61-jährige Fahrer hatte demnach am Montag eine Ladung für eine Baustelle auf der A 73 bei Strullendorf (Landkreis Bamberg) ausgekippt. Ob er danach vergessen hatte, die Ladefläche wieder einzufahren oder einen Hebel falsch betätigte, war zunächst unklar.

Beim Wiederauffahren auf die Autobahn blieb er schon nach wenigen Metern in der Brücke stecken, wie ein Polizeisprecher sagte. Er sei langsam unterwegs gewesen, weitere Fahrzeuge hätten sich nicht hinter ihm befunden. Am Kipplaster entstand ein Schaden von 25.000 Euro. Der Schaden an der Brücke konnte noch nicht beziffert werden. Sechs schaulustige Verkehrsteilnehmer erhielten Bußgelder, weil sie die Szene fotografierten und filmten.