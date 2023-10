Zwei Männer nach Messerattacke in Ankerzentrum in U-Haft

Bamberg Zwei Männer nach Messerattacke in Ankerzentrum in U-Haft

Nach einem Streit im Ankerzentrum für Flüchtlinge in Bamberg mit einem Schwerverletzten sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft. Den 28 und 39 Jahre alten Tatverdächtigen wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Ankerzentren sind Erstaufnahmeeinrichtungen für neu ankommende Geflüchtete.

Im Ankerzentrum in Bamberg waren in der Nacht auf Mittwoch drei Bewohner in Streit geraten. Der 28-Jährige soll den Angaben zufolge ein Messer gezückt und damit einen 34 Jahre alten Mann angegriffen haben. Gleichzeitig sei dieser von dem 39-Jährigen attackiert worden, der ihn mit einem Glas auf den Kopf geschlagen haben soll. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft in Bamberg übernahmen die Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Tatverdächtigen am Donnerstagvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Sie befinden sich in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Polizeimeldung