Ein glühender Zigarettenstummel hat am frühen Montagmorgen einen Wohnungsbrand in Bamberg ausgelöst. Der Stummel steckte nach ersten Erkenntnissen ein Schuhregal in einer Kellerwohnung an, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen wurden demnach durch den Rauch verletzt. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.