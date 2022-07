Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern hat in der Frage nach den vielen Transfers des hochverschuldeten FC Barcelona an die Katalanen verwiesen. "Ich möchte Barcelona nicht angreifen", sagte der Coach der Münchner am Mittwoch (Ortszeit) nach dem 6:2 im Testspiel gegen D.C. United in Washington. "Aber ich kann die Frage nicht beantworten. Vielleicht können sie das, denn sie verpflichten die Spieler."