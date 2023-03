Die Basketballer des FC Bayern können langfristig mit Nationalspieler Andreas Obst planen. Wie der Pokalsieger aus München am Freitag mitteilte, verlängerte der 26 Jahre alte Leistungsträger für gleich drei weitere Spielzeiten bis Sommer 2026. "Ich freue mich riesig, auch in den nächsten drei Jahren das Trikot des FC Bayern tragen zu dürfen, das macht mich sehr stolz. Das Vertrauen des Vereins ehrt mich", äußerte Obst in einer Vereinsmitteilung des fünfmaligen deutschen Meisters.