Makellos spielen sich die Münchner Basketballer ins Halbfinale der Playoffs. Das erwartete Duell mit Dauerrivale Alba Berlin droht allerdings zu platzen.

Einen Lieblingsgegner haben die Basketballer des FC Bayern für das Halbfinale der Playoffs nicht. "Ich bin gespannt, was in der Serie zwischen Berlin und Ulm noch passiert. Von München wäre die Reise nach Ulm zumindest ein bisschen kürzer", sagte Nationalspieler Niels Giffey nach dem souveränen Einzug in die Vorschlussrunde der Basketball-Bundesliga (BBL).

Das ungefährdete 3:0 in der Viertelfinal-Serie gegen BG Göttingen war ein Playoff-Auftakt ganz nach dem Geschmack des Münchner Pokalsiegers. Jetzt will das Team von der Isar nachlegen und auch ohne seinen verletzten Kapitän Vladimir Lucic sowie die beiden Leistungsträger Othello Hunter und Augustine Rubit den zweiten Saisontitel holen.

"Natürlich fehlen uns wichtige Spieler mit Erfahrung, aber wir haben eine sehr gute Gruppe. Es ist gut, dass wir jetzt ein paar Tage regenerieren können. Gegen wen es geht, ist egal, denn unser Ziel ist klar", sagte Andreas Obst. Der Nationalspieler ist nach seiner Verletzung aus dem zweiten Spiel wieder fit.

Für DBB-Kollege Giffey könnte es der erste deutsche Meistertitel im Trikot der Roten werden. Zweimal stemmte der 31-Jährige die Trophäe bereits in die Luft - zweimal mit seinem Ex-Club Alba Berlin, an dem die Münchner in der Vorsaison im Endspiel scheiterten. Nun könnte es im Halbfinale zum erneuten Duell mit dem Hauptstadt-Verein kommen. "Wir hatten die ganze Saison über viel Rotation im Kader. Es gab keine Konstanz. Da muss man dann eine gute Chemie finden", befand Giffey.

Ein Kräftemessen mit dem Berliner Serienmeister und Titelverteidiger war vor Beginn der Playoffs erwartet worden, doch derzeit liegt Alba mit 1:2 in der Playoff-Serie gegen Ratiopharm Ulm zurück. Am Mittwoch (20.30 Uhr) muss Alba zwingend gewinnen, um sich nicht vorzeitig aus dem Meisterkampf zu verabschieden.

Gegen Ulm hätte Bayern erneut Heimrecht, gegen Alba müsste man zunächst auswärts antreten. Neben München und Berlin gilt Hauptrundensieger Telekom Baskets Bonn als weiterer Titelfavorit. "Für die kommenden Aufgaben will ich mein Team mit viel Energie spielen sehen. Sie sollen ihr Bestes geben und kämpfen, egal gegen wen", formulierte FCB-Trainer Andrea Trinchieri als Ziel.

