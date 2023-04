Mit der siebten Niederlage in Serie haben die Basketballer des FC Bayern München die Saison in der Euroleague beendet. Gegen den litauischen Topclub Zalgiris Kaunas unterlag das Team von Trainer Andrea Trinchieri am Freitag knapp mit 80:83 (38:34) und schloss die Königsklasse mit einer Bilanz von 11:23 Punkten in der unteren Tabellenhälfte ab. In den vergangenen beiden Jahren zog der Bundesligist noch in die Playoffs ein.