Nach einer klaren Leistungssteigerung bezwingt der FC Bayern München in der Basketball-Euroleague den deutschen Konkurrenten Alba Berlin. Die Weltmeister können überzeugen.

Der FC Bayern München hat das deutsche Duell zum Auftakt der Basketball-Euroleague mit Alba Berlin für sich entschieden. Das Team des neuen Trainers Pablo Laso bezwang am Donnerstagabend den Hauptstadt-Club nach einer deutlichen Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel mit 80:68 (36:44). Bester Schütze für die Münchner war der Franzose Sylvain Francisco mit 17 Punkten sowie Isaac Bonga mit elf Punkten und zehn Rebounds. Bei Alba kamen Louis Olinde und Johannes Thiemann auf jeweils zwölf Zähler.

Nach der Ehrung der deutschen Weltmeister Bonga, Niels Giffey, Andreas Obst (alle FC Bayern) sowie Alba-Kapitän Thiemann bestätigte vor allem Bonga seine WM-Form. Der 23-Jährige war in der Defensive einmal mehr ein unangenehmer Gegenspieler und sorgte auch mit seinem Distanzwurf für einige Akzente. Mit 19:17 ging der erste Durchgang an die Münchner. Die Berliner waren auch dank jeweils zehn Punkten eines starken Thiemann und Olinde im zweiten Viertel die deutlich bessere Mannschaft und gingen mit einem Acht-Punkte-Vorsprung in die Halbzeit.

Den Rückstand konnten die nun furios aufspielenden Bayern mit einem schnellen 8:0-Lauf ausgleichen und drehten nach 25 Minuten endgültig die Partie (50:46). Die neu formierten Berliner wirkten gegen die ebenfalls erneuerten Münchner überfordert. Der Franzose Francisco führte das Laso-Team zu einem am Ende klaren 80:68-Erfolg.

Euroleague-Tabelle Spielstatistik Euroleague-Kader FC Bayern Euroleague-Kader Alba