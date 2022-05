Die Basketballer des FC Bayern München haben in ihrem vorletzten Spiel der Hauptrunde einen klaren Sieg gefeiert. Gegen die BG Göttingen setzten sich die Bayern am Sonntagabend mit 87:64 (41:38) durch. Nach anfänglichen Schwierigkeiten machten die Gastgeber den verdienten Sieg nach der Pause perfekt. Schon vor der Partie stand fest, dass die Bayern als Tabellendritter in die am Freitag beginnenden Playoffs starten werden. Zuvor steht am Dienstag aber noch das Prestigeduell mit Alba Berlin an. Gegen die BG Göttingen, die als Tabellen-Neunter die Playoffs knapp verpasst hat, war Nationalspieler Andreas Obst mit 14 Punkten bester Werfer.