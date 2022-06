Die Telekom Baskets Bonn haben durch einen Sieg beim FC Bayern München das Entscheidungsspiel um den Einzug ins Playoff-Finale der Basketball-Bundesliga erreicht. Die Rheinländer gewannen am Dienstag auch das zweite Auswärtsspiel beim Euroleague-Viertelfinalisten mit 83:80 (48:47) und glichen in der Best-of-five-Serie zum 2:2 aus. Der Finalgegner von Alba Berlin wird somit am Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1 und Magentasport) in Bonn ermittelt.