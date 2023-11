Ein kurioses Spiel in der Basketball-Euroleague wird in der zweiten Verlängerung entschieden. Ein Nationalspieler sorgt für den vierten Saisonsieg.

Der FC Bayern München kommt in der Basketball-Euroleague nach einem wahren Krimi immer besser in Schwung. Das ambitionierte Team von Trainer Pablo Laso gewann am Donnerstag ein furioses Match beim französischen Club Villeurbanne nach zweimaliger Verlängerung mit 101:100 (88:88, 74:74, 37:40) und hat den Anschluss ans Tabellen-Mittelfeld geschafft. Nach zehn Saisonspielen haben die Münchner eine Bilanz von 4:6 Siegen.

Die Bayern zeigten sich zu Beginn treffsicherer. Mit 22:18 ging das erste Viertel an den Bundesligisten. Bis zur Pause konnten die Gastgeber das Match drehen und gingen mit einem knappen 40:37 in die Kabine. Der Rückstand vergrößerte sich für die Münchner vor dem Schluss-Durchgang auf neun Zähler (51:60/30. Minuten).

Mit einer deutlichen Steigerung kamen die Gäste im vierten Viertel zurück in die Partie. Nach neun Punkten in Serie führten die Münchner zwei Minuten vor dem Ende mit 73:69. Weil Bayerns Leandro Bolmaro sechs Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit nur einen von zwei Freiwürfen verwandelte, ging es in die Verlängerung.

In einer packenden ersten Extraspielzeit rettete Nick-Weiler-Babb die Münchner mit einem Dreipunktewurf kurz vor Schluss in die zweite Verlängerung (88:88/45.). Dort sorgte Weltmeister Niels Giffey mit einem erfolgreichen Freiwurf für den 101:100-Erfolg.

