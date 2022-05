Bayerns knapp 500 Wohnungsunternehmen wollen in diesem Jahr eine Rekordsumme von etwa drei Milliarden Euro investieren. Dennoch würden ab 2023 voraussichtlich weniger Wohnungen in Bayern neu gebaut, sagte Hans Maier, der Direktor des Verbands bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW), am Montag in München.