Die diesjährige bayerische Landesausstellung kommt bei den Besucherinnen und Besuchern nach Angaben der Organisatoren gut an. Mehr als 45.000 Menschen haben die Schau "Typisch Franken?" in Ansbach bereits gesehen. "In Anbetracht der nach wie vor spürbaren Auswirkungen der Corona-Krise sind dies erfreuliche Zahlen", heißt es vom Haus der Bayerischen Geschichte, das die Landesausstellung jedes Jahr organisiert. Es seien überwiegend Familien oder einzelne Gäste gekommen. Bei Gruppen und Schulklassen gebe es immer noch Zurückhaltung.