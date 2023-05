Anna Maria Mühe und Florian David Fitz werden mit dem Bayerischen Filmpreis als beste Schauspieler ausgezeichnet. Film- und Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) würdigte sie als "deutsche Superstars mit Tiefgang". "Die beiden stehen für erfolgreiches und vielseitiges deutsches Kino, das auch schwierige Themen nicht ausspart", sagte Gerlach am Mittwoch. Mühe erhält den Preis für das Drama "Die Geschichte einer Familie", Fitz für "Wochenendrebellen" und "Oskars Kleid". Die Preise werden am 16. Juni bei einer Gala im Prinzregententheater in München verliehen und sind mit je 10.000 Euro dotiert.