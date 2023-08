Der FC Bayern München ist beim Transfer von Harry Kane an seine Grenzen gegangen. "Wir haben uns natürlich nach der Decke gestreckt. Wir sind da ein Stückchen All-in gegangen. Aber natürlich immer in einem Rahmen der wirtschaftlichen Vernunft. Das ist Teil unserer DNA", sagte Jan-Christian Dreesen, der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters, am Samstag in einem Vereinsvideo.