Julian Nagelsmann sieht in seiner neuen Beziehung zu einer Reporterin der "Bild"-Zeitung keine Probleme für seinen Job als Chefcoach des FC Bayern München. Zwar biete diese Konstellation mit Blick auf mögliche Berichterstattungen über den deutschen Fußball-Rekordmeister eine Angriffsfläche. "Mir ist klar, dass dieser Vorwurf kommen kann, aber: Ich will sicher nicht meiner eigenen Karriere schaden", sagte der 35-Jährige im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag), in dem er sich erstmals öffentlich zu seiner privaten Situation nach der Trennung von seiner Ehefrau äußerte.