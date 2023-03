Ein 26-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Oberfranken lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann habe in einer Rechtskurve in Bayreuth die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei stieß er am Sonntagmorgen mit einem größeren Verkehrszeichen zusammen und überschlug sich. Bei dem Unfall wurde der 26-Jährige lebensbedrohlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn daraufhin ins Krankenhaus. Der Mann war nach Polizeiangaben augenscheinlich betrunken, was jedoch noch mit einem Bluttest nachgewiesen werden muss.