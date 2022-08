Eine Einbruchserie in Schulen in und um Bayreuth scheint aufgeklärt zu sein. Zwei Männer im Alter von 29 und 35 sollen in Schulen, Sportheime und in eine Metzgerei eingebrochen sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnten die Tatverdächtigen mit insgesamt 14 Einbrüchen, davon elf in Schulen, in Verbindung gebracht werden.