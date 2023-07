In Bayreuth hat eine Seniorin nach einem Schockanruf einem Unbekannten 14.000 Euro übergeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die 85-jährige Frau den Betrugsanruf am Freitagmittag erhalten. Der Anrufer log ihr vor, ihre Enkelin habe einen Unfall gebaut und müsse ins Gefängnis. Um dies abzuwenden, müsse die Seniorin bezahlen. Wenig später holte ein unbekannter junger Mann die Bargeldsumme an der Wohnadresse der Seniorin ab. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.