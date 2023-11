Bei Arbeiten auf einem Privatgrundstück ist ein Mitarbeiter eines Gartenbauunternehmens schwerst verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entfernte ein Mann in Riedering (Landkreis Rosenheim) am Montag in fünf Metern Höhe mit der Motorsäge Äste aus einem Baum. Als einer der Äste zu Boden fiel, sei genau in dem Moment ein zweiter Mitarbeiter unter dem Baum durchgangen. Der 59-Jährige wurde von dem Ast getroffen und erlitt trotz Schutzhelm schwerste Verletzungen. Lebensgefahr bestand laut Notarzt nicht, so die Polizei.