Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Deutschen Alpenstraße bei Ramsau ums Leben gekommen. Seine gleichaltrige Ehefrau wurde als Sozia lebensgefährlich verletzt, wie das Bayerische Rote Kreuz am Donnerstagabend mitteilte. Der Biker sei am Vormittag in einer auslaufenden langgezogenen Linkskurve zwischen dem Taubensee und Ramsau nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er sei über eine Wiese gefahren, wo das Krad abhob, einige Meter durch die Luft flog und schließlich gegen die Betonwand einer Unterführung prallte.