Traditionelle Brauchtumsspektakel mit wilden Gesellen haben am Montag wieder Hunderte Schaulustige in Südbayern angelockt. In Sonthofen und anderen Orten im Allgäu steht Anfang Dezember traditionell das Bärbele- und Klausentreiben an, bei dem die Teilnehmer in Fetzengewändern, Schürzen, mit Kopftuch und gruseligen Masken durch die Straßen ziehen.