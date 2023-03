Ein Küchentuch auf einer Herdplatte hat im Landkreis Berchtesgadener Land einen großen Einsatz an einer Grundschule ausgelöst. Einsatzkräfte fuhren am Freitag mit einem Großaufgebot an die Schule in Bayerisch Gmain, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Statt des gemeldeten offenen Feuers in der Küche fanden die Einsatzkräfte ein verbranntes Küchentuch auf einer eingeschalteten Herdplatte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Grundschulkinder hatten das Gebäude vorsorglich verlassen.