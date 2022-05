Nach einem Messerangriff auf einen 21-Jährigen in Piding im Berchtesgadener Land hat die Polizei die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Polizeitaucher hätten das Messer in einem Teich gefunden, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Haftantrag gegen den Tatverdächtigen sei aber nicht gestellt worden.