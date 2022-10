Ein Auto ist am frühen Dienstagmorgen im Main untergegangen. Wie das Fahrzeug in den Fluss gelangte und ob sich darin Personen befanden, war laut einem Polizeisprecher zunächst unklar. Passanten hatten das im Main schwimmende Auto entdeckt und die Beamten verständigt. Der Wagen ging unter, bevor er aus dem Fluss gezogen werden konnte. Die Bergungsarbeiten der Feuerwehr bei Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) dauern zunächst an.