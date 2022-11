Für Fußball-Weltmeister Lucas Hernández ist die WM in Katar vorzeitig beendet - und auch dem FC Bayern München wird der Abwehrspieler wohl lange Zeit fehlen. Wie der französische Verband in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, erlitt Hernández beim 4:1-Auftaktsieg der Franzosen gegen Australien einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Der Rekord-Einkauf des FC Bayern, der diese Saison auch schon mehrere Wochen wegen eines Muskelbündelrisses im Adduktorenbereich gefehlt hatte, erlitt die Verletzung bereits in der 9. Minute. Er ist der sechste prominente Ausfall bei Weltmeister Frankreich. Vertreten wird ihn im weiteren Turnierverlauf wie nach dessen Einwechslung gegen Australien wohl sein Bruder Theo.