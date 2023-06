Magnus Ditlev hat in Rekordzeit den Triathlon-Klassiker in Roth gewonnen und wie vor einem Jahr den zweimaligen Hawaii-Weltmeister Patrick Lange auf den zweiten Platz verwiesen. Der Däne benötigte am Sonntag in einem denkwürdig schnellen Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen 7:24:40 Stunden.

Ditley unterbot damit die Roth-Rekordmarke von Jan Frodeno von 2016 (7:35:39) um fast elf Minuten. Auch Lange blieb noch unter der damaligen Zeit seines Landsmanns mit 7:30:04 Stunden. Der Amerikaner Ben Kanute wurde Dritter.

In der Triathlon-Szene galt die Zeit von Frodeno bisher als Weltbestzeit, auch wenn der Norweger Kristian Blummenfelt 2021 in Cozumel in 7:21:12 Stunden ins Ziel gekommen war. Dort lagen die Schwimmzeiten wegen starker Strömung allerdings weit unter den gewohnten Leistungen. Ohnehin sind übergreifende Bestzeiten wegen der unterschiedlichen Streckenprofile weltweit immer schwer einzuordnen.

