In Bayern sind im vergangenen Jahr so viele Kinder lebend auf die Welt gekommen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Dennoch überstieg die Zahl der Sterbefälle die der Geburten - auch wegen der Corona-Pandemie. Im Jahr 2021 seien im Freistaat 134.321 Kinder lebend geboren worden und damit 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Landesamt für Statistik in Fürth am Mittwoch mit. Eine ähnlich hohe Geburtenzahl hatte es zuletzt 1991 gegeben, als 134.400 Kinder auf die Welt kamen.