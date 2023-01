Die drei Mitglieder der fränkischen Band Dorfrocker sind große Biathlon-Fans - vor allem, weil das Publikum so fair sei. "Jeder Athlet wird gefeiert. Wenn ein Norweger in Führung liegt, jubeln die deutschen Fans genauso mit", sagte Markus Thomann der Deutschen Presse-Agentur. Die Dorfrocker haben für die Biathlon-WM im Februar in Oberhof in Thüringen das offizielle WM-Lied eingesungen, das Video dazu ist am Wochenende veröffentlicht worden.

"Wir sind seit Jahren begeisterte Biathlon-Fans", sagte Thomann. Zu den Dorfrockern gehören er und seine Brüder Philipp und Tobias. Biathlon fänden alle drei "sehr cool und spannend".

Regelmäßig seien sie auch bei Biathlon-Veranstaltungen wie etwa in Antholz, Ruhpolding oder eben Oberhof vor Ort. Mit dem WM-Song "O-O-Oberhof" werden die drei auch Auftritte in Oberhof haben - unter anderem bei der Eröffnungsfeier am 7. Februar. Der erste Wettkampf findet dann am Folgetag statt; die WM in Thüringen endet am 19. Februar.

Das Trio ist einem breiten Publikum unter anderem durch die Auftritte bei "Fastnacht in Franken" und weiteren TV-Shows bekannt. Die Dorfrocker waren für den Musikpreis "Echo" nominiert, manche Alben schafften es in die Top 10 der deutschen Album-Charts.

