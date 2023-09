Franziska Preuß aus Deutschland in Aktion. Foto

Die frühere Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß hat bei den deutschen Meisterschaften auch den Sprint für sich entschieden. Sie gewann am Samstag nach einer fehlerlosen Leistung am Schießstand mit 25,7 Sekunden Vorsprung vor Sophia Schneider, die zwei Scheiben verfehlte. Stefanie Scherer traf alle Scheiben und belegte nach 7,5 Kilometern den dritten Platz. Aufgrund der Hitze hatte die Jury das Programm geändert. Anders als geplant starteten am Vormittag zuerst die Damen.

Die frühere Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß hat bei den deutschen Meisterschaften auch den Sprint für sich entschieden. Sie gewann am Samstag nach einer fehlerlosen Leistung am Schießstand mit 25,7 Sekunden Vorsprung vor Sophia Schneider, die zwei Scheiben verfehlte. Stefanie Scherer traf alle Scheiben und belegte nach 7,5 Kilometern den dritten Platz. Aufgrund der Hitze hatte die Jury das Programm geändert. Anders als geplant starteten am Vormittag zuerst die Damen.

Tags zuvor hatte Preuß nach einer langen Pause bereits im Einzel triumphiert. Die 29 Jahre alte Athletin vom SC Haag stieg in der vergangenen Saison aufgrund von gesundheitlichen Problemen frühzeitig aus.

Die Meisterschaften in Ruhpolding dauern noch bis Sonntag. Bei den Frauen und Männern stehen am letzten Wettkampftag noch die beiden Verfolgungsrennen an. Die Weltcup-Saison beginnt Ende November im schwedischen Östersund.

Deutsche Meisterschaft Biathlon