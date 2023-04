Die Motorradsternfahrt in Kulmbach hat mit Tausenden Teilnehmern begonnen. Das laut Polizei größte Motorradtreffen in Süddeutschland findet zum 20. Mal statt. Zum Höhepunkt, dem Motorradkorso am Sonntag, hat sich auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) als Teilnehmer angekündigt.