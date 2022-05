Mit dem Internationalen Bremer Friedenspreis sind am Freitagabend Aktivisten aus Deutschland und Griechenland ausgezeichnet worden. Als «Friedensarbeiterin an der Basis» wurde die Übersetzerin und Autorin Jacqueline Flory aus München geehrt. Sie setzt sich seit 2015 mit einer Initiative in Syrien und dem Libanon für die Schulbildung geflüchteter Kinder ein. Der aus der Initiative entstandene Verein «Zeltschule» betreut nach Angaben der Stiftung 30 Schulen und mehr als 7000 Kinder im Libanon und Syrien.