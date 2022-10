Im Skandal um fragwürdige Immobilieninvestitionen in den USA in Höhe von rund 60 Millionen US-Dollar hat sich das Bistum Eichstätt einen Vergleich geeinigt. Die oberbayerische Diözese sprach am Freitag von einem "Durchbruch". Bis zum Sommer würden weitere rund 18 Millionen Dollar (18,5 Millionen Euro) nach Bayern zurückfließen. Das Bistum hatte Schadenersatzklage gegen einen Projektentwickler in Dallas eingereicht.