Profiboxerin Tina Rupprecht hat in einem Vereinigungskampf ihren WM-Titel des Verbands WBC im Minimumgewicht verloren. In der Nacht auf Sonntag unterlag die 30-Jährige der US-Amerikanerin Seniesa Estrada in einem Zehn-Runden-Duell nach einstimmiger Punkte-Entscheidung mit 90:100. Der Kampf wurde in der kalifornischen Stadt Fresno ausgetragen.