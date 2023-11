Eine 39 Jahre alte Frau ist bei einem Brand in München lebensgefährlich verletzt worden. Als die Frau in einer Wohnung versucht hatte, einen Ethanolofen zu befüllen, kam es zu einer Verpuffung, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Nach den Angaben sind dadurch Einrichtungsgegenstände in Brand geraten, die von den Einsatzkräften schnell gelöscht wurden. Anschließend sei die Wohnung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert worden.

Nachbarn duschten die verletzte Wohnungsinhaberin in der Badewanne mit kaltem Wasser ab. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in eine Spezialklinik für Brandverletzungen, nachdem sie von einem Notarzt untersucht wurde. Es entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

