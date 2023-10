Bei dem Brand einer Dachgeschosswohnung oberhalb einer Metzgerei in Schwaben ist ein Schaden von etwa 600.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Polizei am Sonntagabend über das Feuer in Krumbach (Landkreis Günzburg) alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Wohnung und Dachstuhl brannten den Angaben zufolge komplett ab. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 600.000 Euro. Die Brandursache blieb zunächst unklar, die Ermittlungen dauerten an.