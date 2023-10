Bei einem Brand eines Gartenhauses in Würzburg hat die Feuerwehr eine tote Person in den Trümmern entdeckt. Ein hinzugerufenes psychosoziales Notfallteam habe sich dann um die weiteren Betroffenen gekümmert, teilte die Feuerwehr am Samstagabend mit. Es wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.