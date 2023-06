Durch einen Brand in einer Schule in München ist nach ersten Schätzungen ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Verletzt wurde dabei in der Nacht auf Samstag niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. In einem Technikraum konnte der Brandherd gefunden und gelöscht werden. Der Rauch hatte sich den Angaben zufolge bis zum Eintreffen der Feuerwehr im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss ausgebreitet. Dadurch seien weite Teile des Schulgebäudes mit Ruß überzogen worden. Das Gebäude musste entraucht werden. Was den Brand auslöste, war zunächst offen. Die Polizei ermittelt.