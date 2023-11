Zwei Kinderwagen sind im Keller eines Mehrfamilienhauses in München aus zunächst unbekannter Ursache in Brand geraten. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, bemerkten mehrere Bewohner am Dienstagabend den Rauch im Kellerbereich und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch das Feuer wurde auch die Elektroverteilung des Kellers zerstört. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.