Nach wochenlanger Trockenheit sind die Feuerwehren in Unterfranken am Montag zu mehreren Bränden in Wälder und auf Felder ausgerückt. Bei Mespelbrunn (Landkreis Aschaffenburg) etwa kämpften die Einsatzkräfte nahe dem Wasserschloss gegen ein Feuer. Der Brand auf etwa 800 Quadratmetern war nach Polizeiangaben am Nachmittag unter Kontrolle, die Ursache zunächst unbekannt.