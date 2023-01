Rund 2100 Aussteller aus fast 70 Ländern werden auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg ab Mittwoch ihre Neuheiten präsentieren. Damit sei die Messe wieder fast so groß wie vor der Corona-Pause, sagte Vorstand Florian Hess am Donnerstag. 2020 seien es noch 2800 Aussteller gewesen. In den beiden darauffolgenden Jahren wurde die Messe wegen der Pandemie abgesagt.