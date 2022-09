Der Brand in einer Gießerei in Nersingen bei Neu-Ulm ist am Donnerstagmorgen zunächst nicht vollständig gelöscht gewesen. Die Feuerwehr sei weiter im Einsatz, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Zentrum des Brandes glimme noch, für die Umgebung bestehe jedoch keine Gefahr. Um weitere Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen zu können, müsse der Brand vollständig gelöscht sein.