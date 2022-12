Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Würzburg sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Sie wurden wegen Rauchgasvergiftungen vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich einige Bewohner im Gebäude. Sie wurden in Sicherheit gebracht.