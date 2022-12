Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Retzstadt (Landkreis Main-Spessart) sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer brach am späten Dienstagabend in einem Zimmer im Obergeschoss aus, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwoch sagte. Ein 48 Jahre alter Mann sei schwer verletzt worden, seine 76 Jahre alte Mutter habe leichte Verletzungen erlitten. Beide hätten sich selbstständig aus dem Obergeschoss des brennenden Hauses retten können. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, war zunächst unklar. Ermittler der Kriminalpolizei nahmen die Untersuchungen auf, teilte die Polizei weiter mit. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.