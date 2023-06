Nach einem Unfall in München mit einem brennenden Tanklastzug ist nach Angaben von Polizei und Feuerwehr ein Mensch gestorben. Der Unfall mit zwei Lastwagen am stark befahrenen Mittleren Ring sei gegen 7.30 Uhr am Freitag gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei Fahrzeuge hätten Feuer gefangen. Der Brand wurde nach Angaben der Feuerwehr etwa eineinhalb Stunden später gelöscht.