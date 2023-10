Ein 77-jähriger Bergsteiger ist in den Brandenberger Alpen in Tirol etwa 90 Meter weit ein steiles Grasgelände hinabgestürzt. Der Senior war am Mittwochabend mit zwei Bekannten auf dem Feuerköpfl unterwegs, als er beim Abstieg aus bislang ungeklärter Ursache in einem Waldgelände in Langkampfen stürzte, wie die Tiroler Polizei am Donnerstag mitteilte.